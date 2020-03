PAT E Semdert Divulgam 188 Vagas De Emprego Para Catanduva E Região

Através de uma parceria entre a Semdert – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho e o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, a Prefeitura de Catanduva divulga de forma periódica, algumas vagas de emprego disponíveis na Cidade Feitiço e na região. Desta vez, são 188 disponíveis.

Os interessados devem acessar o site do programa ‘Mais Emprego’ (maisemprego.mte.gov.br) e fazer o cadastro completo do currículo. Também é possível agendar o atendimento pessoal pelo site do Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) ou, ainda, comparecer ao PAT para fazer o agendamento, com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, CPF, RG, NIT/PIS/Pasep e comprovante de endereço. Vale lembrar que o Poupatempo de Catanduva está localizado na Avenida Comendador Antônio Stocco, número 537.

As vagas de emprego atualmente disponíveis são de: Analista de Suporte Técnico (1); Assistente de Logística de Transporte (1); Assistente de Vendas (1); Atendente de Farmácia Balconista (1); Auxiliar de Contabilidade (1); Auxiliar de Escritório (1); Auxiliar de Limpeza (1); Auxiliar de Pessoal (1); Auxiliar Mecânico de Ar-Condicionado (1); Balconista (1); Balconista de Lanchonete (2); Carregador de Caminhão (9); Chefe de Serviço de Limpeza (1); Confeiteiro (1); Eletricista de Linha de Alta-Tensão (1); Empregado Doméstico nos Serviços Gerais (2); Farmacêutico (1); Faxineiro no Serviço Doméstico (1); Instalador de Alarmes Residenciais (1); Instalador Reparador de Redes e Cabos Telefônicos (1); Manicure (1); Mecânico de Auto em Geral (1); Mecânico de Automóvel (1); Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas (1); Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas (1); Motorista Carreteiro (108); Operador de Caixa (1); Operador de Colheitadeira (1); Operador de Motoniveladora (1); Operador de Prensa (1); Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (4); Padeiro (1); Podador de Árvores Na Conservação de Vias (1); Promotor de Vendas (1); Soldador (1); Soldador Agrícola (1); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Vendedor de Serviços (2); Vendedor Pracista (26) e Zelador (1).

Da Reportagem Local