PAT E Semdert Divulgam 100 Vagas De Emprego Para Catanduva E Região

Através de uma parceria entre a Semdert – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho e o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, a Prefeitura de Catanduva divulga de forma periódica, algumas vagas de emprego disponíveis na Cidade Feitiço e na região. Desta vez, são 100 disponíveis.

Os interessados devem acessar o site do programa ‘Mais Emprego’ (maisemprego.mte.gov.br) e fazer o cadastro completo do currículo. Também é possível agendar o atendimento pessoal pelo site do Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) ou, ainda, comparecer ao PAT para fazer o agendamento, com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, CPF, RG, NIT/PIS/Pasep e comprovante de endereço. Vale lembrar que o Poupatempo de Catanduva está localizado na Avenida Comendador Antônio Stocco, número 537.

As vagas de emprego atualmente disponíveis são de: Advogado de Direito Civil (1); Analista de Micróbios (1); Assistente Administrativo (1); Assistente de Serviços de Contabilidade (1); Atendente de Balcão (3); Auxiliar de Cozinha (1); Auxiliar de Escrituração Fiscal (1); Auxiliar de Limpeza (1); Borracheiro (1); Caseiro (1); Consultor de Vendas (4); Eletricista (1); Eletricista de Instalações de Veículos Automotores (2); Eletricista de Manutenção Industrial (2); Farmacêutico (1); Ferramenteiro (1); Fiscal de Transportes (1); Gerente de Loja (1); Gerente de Supermercados (3); Maitre de Restaurante (1); Marceneiro (1); Masseiro de Massas Alimentícias (1); Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial (1); Mecânico de Refrigeração (1); Mecânico Eletricista De Veículos Diesel (1); Mecânico Eletricista de Diesel (1); Motorista Carreteiro (4); Motorista de Caminhão (1); Operador de Caldeira (2); Operador de Máquina Agrícola (4); Promotor de Vendas (12); Recepcionista Secretária (1); Servente de Obras (2); Supervisor de Vendas Comercial (1); Vendedor de Comércio Varejista (1); Vendedor Interno (1); Vendedor Porta a Porta (6) e Vendedor Pracista (30).

Da Reportagem Local