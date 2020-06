PAT Catanduva Divulga Relação de Oportunidades de Emprego com 32 Vagas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Catanduva divulgou nova relação de vagas de emprego que estão disponíveis no mercado de trabalho em Catanduva. Para preencher os requisitos os candidatos devem ter o ensino médio completo e seis meses de experiência.

As vagas divulgadas foram ajudante de eletricista (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de escritório (1), eletricista (4), gerente comercial (1), lavador de peças (1), lavador de roupas (1), mecânico eletricista de diesel (1), montador de equipamentos elétricos (4), montador de móveis (7), oficial de serviços gerais (1), operador de caixa (1), operador de processo de produção (1), passador de roupas (1), recepcionista geral (1), vendedor interno (1) e vendedor pracista (1).

O Posto de Atendimento ao Trabalhador está realizando o atendimento através de agendamento. O serviço passou a ser oferecido na Estação Cultura, seguindo as normas sanitárias. Os candidatos devem fazer o agendamento pelo telefone (17) 3522-1194 ou pelo email pat@catanduva.sp.gov.br. Os demais serviços do PAT continuam apenas com o atendimento à distância, pelo mesmo telefone ou email, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), outros serviços direcionados a empresários e empreendedores seguem com atendimento às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 17 horas. As dúvidas sobre o SEBRAE Aqui podem ser esclarecidas pelo (17) 3531-9793 ou paecatanduva@catanduva.sp.gov.br. O Programa Empresa Agora atende pelo (17) 3531-9790 e empresaagora@catanduva.sp.gov.br. Já o Banco do Povo tem como canais de comunicação o (17) 3531-9798 e catanduva@bancodopovo.sp.gov.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

