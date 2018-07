Pastoral Realiza 1ª Caminhada da Família da Diocese de Catanduva

A Pastoral Familiar realiza neste domingo (22) a primeira Caminhada da Família da Diocese de Catanduva. A programação começa a partir das 8 horas, com concentração na avenida José Nelson Machado, esquina com a rua Ourinhos. O tema escolhido para este ano é “Família, esperança de Deus para o mundo”.

O objetivo do evento é trazer a comunhão, a reflexão, a oração, o louvor e o fortalecimento. Além disso, a data marcará agradecimentos e pedidos particularmente pela santidade, fidelidade e tranquilidade das famílias. Em entrevista ao O Regional, o padre Osvaldo de Oliveira Rosa, assessor da Pastoral Familiar, conta que os participantes estarão com faixas e cartazes que mostram a importância da família e a missão da família no mundo. Cânticos também serão entoados no caminho.

“O percurso vai terminar na Sé Catedral Nossa Senhora Aparecida, onde haverá missa com o Bispo Dom Otacílio. A nossa orientação é que todos compareçam com roupas confortáveis e que se sintam a vontade. A ideia é motivar as pessoas, não só as católicas, mesmo aquelas que querem caminhar, que caminham aos domingos a participarem da nossa caminhada, que prestigiem esse evento realizado pela primeira vez na nossa cidade”, comenta o padre.

Como é o primeiro evento, os organizadores não tem uma estimativa de público, mas citam um exemplo em outra Diocese, a de Bauru. “A caminhada realizada em Bauru começou com 200 participantes e neste ano teve 8 mil. Queremos que ela se torne um evento da comunidade, um marco da igreja católica”, complementa Rosa.

Todo o percurso contará com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM). Ambulâncias estarão disponíveis no caso de integrantes passarem mal. Água será distribuída no caminho para os participantes.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local