Passeio Ciclístico Das Crianças, Mais Um Evento Dos Papagaios Do Pedal

Passeio Ciclístico do Dia das Crianças será realizado no dia 6 de Outubro, organizado pelos Papagaios do Pedal, a atividade esportiva será gratuita e ganhou apoio da Prefeitura de Catanduva e pretende reunir 300 pessoas onde reunirá solidariedade e brincadeiras. O ponto de partida será o bebedouro da Saec, que fica na parte central do Parque Papa João Paulo II, no Jardim Aeroporto, a partir das 8h.

O passeio tem o objetivo de reunir a família toda e contará com duas modalidades. O Pedal Kids que será voltado às crianças e terá percurso de 3 quilômetros, com trajeto separado, na avenida Mogi das Cruzes. E o Pedal Adultos será de 10 quilômetros com trajeto pela Avenida Benedito Zancaner.

O evento também tem cunho solidário, já que o público poderá fazer a doação de um litro de leite, que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade, ou de um brinquedo, que será entregue para as crianças do bairro Nova Catanduva.

“A exemplo do Passeio Ciclístico do Papai, esse é mais um evento que tem o objetivo de trazer a família para a prática de esportes, ao lazer. Além disso, estamos ajudando as crianças, porque somos os seus maiores incentivadores. Quando incluímos um esporte na vida delas, seja ciclismo, futebol, natação, as crianças têm melhor desenvolvimento. Indo além do computador e do videogame, praticando atividades físicas”, ressalta Ricardo Lucas, um dos organizadores do evento.

Outro objetivo é resgatar os passeios ciclísticos que marcaram gerações. “Teremos pipoca e algodão doce para as crianças, além de brincadeiras como pega-pega, pula corda e amarelinha. Os participantes que realizarem a doação do brinquedo ou do leite participarão do sorteio de quatro bicicletas e mais de 100 brindes”, finaliza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local