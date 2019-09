Passeio Ciclístico Da Independência Acontece em Itajobi

Acontece no dia 7 de setembro em Itajobi, o Passeio Ciclístico da Independência, encontro será na Praça 9 de Julho, a partir das 7h30. O evento contará com participação do Tiro de Guerra.

As 7h30 haverá o credenciamento dos ciclistas, às 8h, o ato cívico com a presença do Tiro de Guerra e hasteamento da bandeira e às 8h30, largada do passeio ciclístico. No evento, os participantes têm que usar obrigatoriamente camiseta branca e haverá sorteio de brindes e bicicleta.

Segundo o Secretário de Esporte de Itajobi, Fabiano Aparecido, esse evento já é realizado há alguns anos. O passeio ciclístico que marca o Dia da Independência, o convite é aberto a toda população de Itajobi e cidades vizinhas. Além disso, Fabiano frisou que o passeio é feito de forma mais lenta para que todos aproveitem e realizado pelas ruas da cidade.

O secretário de esporte lembrou que o evento não é feito somente por uma secretaria especifica, mas sim pela união de todas as pastas em parcerias para que o evento saia da melhor maneira possível. O evento na verdade nasceu dentro da secretária de educação quando começou os primeiros e hoje conta com a ajuda de todos dos departamentos.

O passeio contará com as autoridades da cidade e o prefeito Lairto Piovesana Filho. Para as pessoas que queiram participar dos brindes e sorteio das bikes os ciclistas devem chegar mais cedo para o credenciamento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local