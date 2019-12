Passarela Da Estação Cultura Cede Com Expectadores Na Noite De Ontem

Ontem por volta das 20h, uma aglomeração de pessoas estavam na passarela da estação cultura na expectativa do Trem Iluminado da Rumo, quando se ouviu um estalo na ponte, imediatamente a GCM foi acionada e retirou os expectadores e ela foi interditada.

O Comandante da Guarda Civil, Laroca disse que eles escutaram estalo e de imediato já anunciou aos guardas que estavam na Estação Cultura e retiraram todo o pessoal com toda a calma e tranquilidade, para que ninguém se machucar.

Laroca contou que foi interditado e colocado um guarda em cada extremidade e isolando a área. O comandante explicou que o corrimão cedeu e o piso ficou entortado com o peso de tantas pessoas. “Acionamos a secretaria de obras para que tomasse as providências, pois a ponte liga a cidade de um lado para o outro e muitas pessoas atravessam a ponte” explicou Laroca.

Ele ainda contou que a CGM esteve em vários pontos onde o trem estava passando estando prontamente garantindo a segurança das pessoas que assistiram, pois houve muito movimento de pessoas de públicos em diversos pontos onde o trem passou dentro de Catanduva.

Além disso, havia um funcionário da Rumo que estava dentro da locomotiva e informava o local exato onde estavam e a Guarda avisa onde tinha maior fluxo de pessoas em torno da linha.

Ariane Pio

Da Reportagem Local