Passageiros reclamam de falta de manutenção em transporte coletivo urbano. Segundo relato dos munícipes, com fotos enviadas a redação, os veículos apresentam deterioração e causam transtornos. Em respostas a questionamentos de O Regional, a Jundiá, empresa responsável pelo transporte coletivo urbano, informa que os veículos passam por manutenção corretiva, preventiva e preditiva de acordo com norma estipulada pelo fabricante.

“É uma falta de respeito com nós trabalhadores que precisamos da condução e pegamos ela diariamente. Eu estou cansado. Outro dia o ônibus estava lotado e não tinha banco para sentar e o banco que sobrava estava destruído”, reclama um munícipe que prefere não ser identificado.

O ônibus deteriorado citado pelo passageiro é da linha Tarraf/Parque Glória, prefixo 1084.

“A linha do Alpino também está assim”, afirma o passageiro.

Ainda em resposta, a Jundiá responde que prima pela qualidade dos serviços prestados.

“Temos a preocupação e cuidado para proporcionar a melhor condição de transporte aos seus usuários. Nossos ônibus são fabricados seguindo os padrões de qualidade existentes no mercado e com tecnologia de ponta, proporcionando assim melhor qualidade e segurança os usuários, e com baixo índice de emissão de poluentes”, informa o setor.

“Temos problemas pontuais decorrentes de diversos fatores alheios à vontade da Jundiá, tais como, problemas oriundos da má qualidade das estradas/vias causando problemas mecânicos e causando inclusive condições inseguras aos usuários do nosso serviço, casos diários de vandalismo aonde há danos materiais em nosso patrimônio (tapeçaria rasgada ou pichada; bancos, vidros, teto, balaústres, campainha, proteção da saída de emergência e calhas de iluminação quebrados; etc…)”, complementa a Jundiá por meio de nota.

Temos atuado constantemente na correção dos problemas que são causados tanto pelas condições de pista de rodagem, quando nos casos de vandalismo, e ambos elevam os custos de conservação dos veículos e eventualmente interferindo na satisfação do usuário.

Embora tenhamos essas situações de prejuízo, atuamos de imediato em todas as correções e nos empenhamos para manter a segurança aos usuários em nossos veículos”, finaliza a empresa.

Karla Sibro

Da Reportagem Local