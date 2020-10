Partidos Protocolam Pedidos de Impugnação de Candidatura de Padre Osvaldo

Dois partidos políticos protocolaram pedidos de impugnação de registro de candidatura de Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB). Os pedidos podem ser acessados no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral.

O primeiro foi feito pelo PSOL. Segundo o advogado Fernando Martins de Sá, que representa o candidato Padre Osvaldo do PSDB, o pedido de impugnação do PSOL alega a desincompatibilização do candidato fora do prazo das Associações na qual o postulante ao cargo de prefeito representava. Ainda segundo o advogado, o Cidadania também apresentou a situação dos terrenos e entrevista dada pelo padre.

O advogado do Partido Cidadania Rafael Antonio Iori Ferreira afirma que a impugnação tem dois pontos principais: o desrespeito ao prazo mínimo de filiação partidária e a não desincompatibilização de fato das Associações. “O Padre é presidente vitalício da Associação Pão Nosso e continua exercendo atos lá dentro. Além disso, também é o presidente da Associação Bom Pastor”, afirma o advogado.

“Nesta data (30/09/2020), fica aberta vista dos autos do processo acima identificado ao candidato para que apresente contestação à(s) impugnação(ões) e/ou notícia(s) de inelegibilidade apresentada(s) nos autos de seu pedido de registro de candidatura, no prazo de 7 (sete) dias, nos termos dos artigos 38, I e 41, “caput”, da Resolução TSE nº 23.609/2019”, consta no Mural Eletrônico”.

Qualquer candidato, partido, coligação ou o Ministério Público poderá, dentro de cinco dias, contados da publicação do edital referente ao pedido de registro, impugnar o requerimento por meio de petição fundamentada.

O candidato questionado e seu partido ou coligação devem ser citados para, dentro de sete dias, contestarem a impugnação ou se manifestarem sobre a notícia de inelegibilidade. Essa citação refere-se, ainda, à possibilidade de juntada de documentos, à indicação de lista de testemunhas e ao requerimento para a produção de outras provas. A resolução prossegue com os trâmites do pedido de impugnação até o seu julgamento.