Partidos Políticos Precisam Encaminhar Ata de Convenções um Dia Após Realização

Partidos políticos, logo após realizarem suas convenções partidárias, obrigatoriamente, precisam enviar a ata com o resultado da convenção para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Catanduva apenas uma convenção foi realizada e definiu a candidatura de Beth Sahão (PT) (Leia em reportagem acima).

De acordo com o Chefe do Cartório Eleitoral, Marcelo Micena, a publicação da ata no portal DivulgaCand tem de ser realizada um dia depois da promoção da convenção.

“O calendário eleitoral já esta na fase das convenções partidárias. Todos os partidos são obrigados a realizarem as convenções para decidirem se coligarão ou concorrerão isoladamente. A legislação prevê uma formalidade obrigatória que é a publicação da ata das convenções e essa publicação deve ser feita no site da Justiça eleitoral, no dia seguinte das convenções, é uma regra de publicidade, já que quando se fala em eleição não existe segredo. A regra geral é a publicidade, transparência e da boa fé. Os eleitores que quiserem saber o conteúdo da ata dessa convenção podem acessar o site do TSE. E os partidos devem estar atentos e respeitar esse direito”, afirmou Micena.

“O partido que não publica a ata no prazo cria contra si uma presunção de que tem algo a esconder, gerando suspeitas de que pode adulterar posteriormente aquilo foi decidido em convenção, dando ensejo a eventual ação de impugnação ao registro do DRAP, colocando em risco todas as candidaturas vinculadas ao partido. Além disso, a sociedade/eleitores têm interesse em que essa publicidade seja observada”, complementa.

Karla Konda

Editora Chefe