Partidos Homologam Beth Sahão Candidata a Prefeita e Marcos Crippa Como Vice

Em convenção realizada no último domingo, seis partidos de Catanduva decidiram pela candidatura de Beth Sahão à prefeitura e Marcos Crippa como vice. A coligação vem composta, por enquanto, pelos seis partidos: PT, PTB, PROS, AVANTE, SOLIDARIEDADE, PSB e tem a aprovação para que o PDT possa integrar a lista de siglas.

A coligação foi denominada de “União para o bem de Catanduva” e foi realizada de forma virtual. A Justiça eleitoral agora recebe as documentações necessárias para posteriormente julgar se as candidaturas estão aptas.

Em entrevista para o Jornal O Regional, Beth Sahão afirmou: “Convenção esta que homologou a coligação União para o bem de Catanduva. Obviamente é que estamos imbuídos de uma vontade de poder trabalhar para tirar Catanduva da paralisia que ela se encontra. Os partidos que estão conosco acreditam nas nossas propostas e, mais do que isso, porque querem contribuir e podem contribuir para que aquilo que nós apresentarmos como plano de governo seja algo viável e que possa, de fato, melhorar e transformar a nossa cidade, em várias áreas”.

“Temos hoje uma deficiência enorme na gestão publica, com compromissos que não foram cumpridos nem pela anterior administração nem pela atual. Deixando buracos e rombos com servidores públicos, fornecedores e com instituto de previdência. Isso tudo precisa ser cuidado por pessoas que tem experiência, que tenham preparo e, sobretudo, cuidado e zelo com o dinheiro publico”.

Karla Konda

Editora Chefe