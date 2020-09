Partido Republicanos Faz Convenção e Define Apoio ao Pré-candidato Rebelato

Foi realizada na noite de terça-feira, dia 08 de setembro, a convenção partidária dos Republicanos, realizada no salão da Associação dos Fornecedores de Cana de Catanduva e região.

O evento contou com a participação do deputado estadual Sebastião Santos, uma das autoridades do partido.

De acordo com o presidente da sigla em Catanduva, Fabio Carlos da Silva, o partido definiu com aprovação de todos os participantes, a chapa completa para vereadores com 20 candidatos. “E apesar dos inúmeros assédios, reafirmamos o nosso apoio ao pré-candidato, empresário Ricardo Rebelato. Foi um momento muito bacana da história política de Catanduva, que ficou marcado na memória de todos os presentes”, afirmou Silva.

O empresário e pré-candidato a prefeito Ricardo Rebelato do Progressistas também participou da convenção.

A convenção do PP será realizada na quinta-feira, dia 11, a partir das 11 horas, também na Associação dos Fornecedores de Catanduva.

Karla Konda

Editora Chefe