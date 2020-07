Partidas De Futebol Voltam A Partir Do Dia 22 De Julho Para Cidades Em Fase Amarela

Federação Paulista de Futebol e os Clubes do Campeonato Paulista Série A1 – 2020 realizaram novo Conselho Técnico, por meio de videoconferência, na quinta-feira (09). A partir da autorização concedida pelo Governo do Estado de São Paulo para que a competição seja retomada no dia 22 de julho.

Os clubes decidiram que conforme determinado pelo Governo do Estado, as partidas restantes do Campeonato Paulista serão realizadas apenas nas cidades que estarão na fase amarela do plano de enfrentamento do Coronavírus ou autorizadas pelo Centro de Contingência da Covid-19. Com a constante atualização das cores das regiões, os locais e horários das partidas serão definidos nos próximos dias e comunicados oficialmente.

A Federação Paulista de Futebol irá custear o transporte e hospedagem dos clubes que não puderem atuar em suas sedes, se assim for solicitado pelas agremiações.

O Regulamento Específico da Competição será mantido. Diante da paralisação do Campeonato por mais de três meses, se fez necessária apenas uma adequação nas datas das partidas, de registro e de inscrição de atletas. Deste modo, foi definido que a data-limite para o registro de jogadores será 20 de julho e a inscrição para a competição, 21 de julho. Segue mantida também a possibilidade de troca de quatro atletas antes das quartas de final, conforme previsto no REC;

A FPF já enviou ofício ao Ministério da Cidadania e à Secretaria de Esportes informando que não haverá qualquer alteração no Regulamento Específico da Competição e tratando sobre a adequação dos prazos de registro e inscrição. As partidas serão realizadas sem público, os clubes e a FPF farão uma ampla divulgação para evitar aglomeração de torcedores no entorno dos estádios, respeitando as regras de isolamento social preconizadas pelas autoridades de saúde.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

