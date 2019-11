Parte do Forro da Rodoviária se Solta Mais Uma Vez e Mulher Fica Ferida

Mais uma parte do forro do Terminal Rodoviário João Caparroz cedeu devido ao temporal registrado no início da noite de quarta-feira. As folhas do forro de PVC saíram voando e uma delas atingiu uma mulher, que teve um ferimento na perna, segundo informações obtidas.

A reportagem de O Regional questionou a prefeitura sobre as providências e sobre reparos na cobertura para que situações como esta não ocorram novamente.

A administração afirmou que reparos serão iniciados hoje (01 de novembro). ‘A Prefeitura de Catanduva informa que as empresas responsáveis pela implantação do forro e manutenção do telhado estiveram no local avaliando as avarias, após a chuva de 21 de outubro, junto às equipes da Prefeitura que cuidaram das obras. Os temporais não causaram danos ao telhado e a empresa concluiu os serviços contratados. Quanto ao forro, as peças que haviam sofrido abalo com a chuva de 25 de setembro, devido a um problema no sistema de drenagem, soltaram-se com os fortes ventos dos últimos dias. Essas questões estão solucionadas e os reparos no forro devem ter início amanhã, com reforço na estrutura”, afirmou por meio de nota.

Ainda segundo a prefeitura, a pessoa que ficou levemente ferida não quis ajuda. “A Guarda Civil Municipal (GCM) ofereceu atendimento e encaminhamento para auxílio médico, mas a munícipe não quis receber ajuda. Foi lavrado BO ainda na rodoviária, assinado por ela, com tal negativa. Na ocasião da queda do forro de PVC, a cidadã foi a única atingida”.

Esta foi a segunda vez que trecho do forro se desprendeu e voou com fortes ventos ocorridos nos últimos dias.

Karla Konda

Editora Chefe