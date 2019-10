Parque Dos Ipês Receberá Atividades Físicas Desenvolvidas Pela Prefeitura

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) está com uma proposta de incentivar a prática de exercícios ao ar livre com a descentralização das atividades para mais um ponto da cidade. Desta vez, a grade é voltada à área esportiva do Parque dos Ipês, na Avenida Theodoro Rosa Filho.

A programação que começou ontem, (03) seguiu o cronograma. Inicialmente, houve treino funcional, que acontecerá toda a quarta e sexta-feira, às 7h15, além de aula de dança mix, de quinta-feira, às 18h, e aeróbica também as quintas, às 7h15. As aulas são acompanhadas por um educador físico da Smelt.

A grade é direcionada a jovens e adultos. Para participar a secretaria pede que os interessados façam matrícula e apresentem atestado de aptidão para atividade física.

A Smelt também está presente em atividades no CEU do Eldorado. A expectativa é levar a grade para mais um ponto, no Solo Sagrado, no prédio da antiga base da Polícia Militar. A descentralização das atividades visa facilitar o acesso aos moradores e incentivar a prática esportiva.

Atualmente, a maior parte da demanda é absorvida em escolinhas de esporte nos Conjuntos Esportivos Anuar Pachá (Parque Iracema), Prof.ª Elba Reny Francischelli (Gavioli), João Crippa (São Francisco) e Manoel Botta (Parque Glória). O atendimento aos alunos segue grade específica em cada região da cidade, nos períodos da manhã, tarde e noite.

Ariane Pio

Da Reportagem Local