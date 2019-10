Parque Do Aeroporto Vira Palco De Atividades Da Campanha Outubro Rosa

Já entrando na fase final da campanha Outubro Rosa, a Cidade Feitiço terá três eventos realizados no Parque Papa João Paulo II (Praça do Aeroporto), sendo mais uma ação para chamar a atenção para a importância dos exames preventivos na luta contra o câncer de mama.

Além da caminhada ‘Amigas do Peito’, que é realizada hoje, haverá a união entre o projeto ‘VivaCidade’ e o ‘Pedal do Bem Pró HCC’ amanhã, dia 27 de outubro. A programação liderada pela Fundação Padre Albino está marcada para começar às 7h00, sendo um circuito de 25 km (que vai do Parque do Aeroporto até o bairro Km 7, com direito a café da manhã). A avenida Mogi das Cruzes terá uma das pistas interditadas.

“Para participar do Pedal do Bem, é preciso realizar a inscrição ao custo de R$ 30, com a camiseta exclusiva da iniciativa inclusa. Toda a renda será revertida ao Hospital de Câncer de Catanduva, que já recebe pacientes de toda a região. Os interessados podem se inscrever no Ciclo Nadal, Sempre Bike ou Posto Veni”, diz a informação oficial encaminhada à equipe do O Regional.

Já no período da tarde do domingo, ficou reservada para o “Fit Dance #Setoque”. A atividade terá início às 17h00 e é organizada pela Associação Sempre Viva, que oferece apoio a pacientes que já lidam com câncer de mama. A participação é solidária, mediante doação de leite ao Fundo Social de Solidariedade. O evento conta com apoio, ainda, da Unimed e Clube de Tênis.

Da Reportagem Local