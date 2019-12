Paróquias de Catanduva Realizarão Missa Especial de Natal

Com a chegada de mais um final de ano, paróquias de toda a cidade prepararam programações especiais em alusão ao período: as missas de Natal, que marcam a passagem de uma das datas mais importantes para o Cristianismo e as missas de ano novo. Natal é um momento de celebrar o nascimento do Filho de Deus, quando teria se tornado carne e passado a habitar entre os homens, resgatando valores como a fraternidade, a solidariedade e a caridade. Época de agradecimento, de refletir sobre o sentido e o valor da vida.

A estrutura da missa é sempre a mesma, mas a temática natalina busca enfatizar os valores e sentimentos pertinentes à ocasião. “O natal para nós é uma das datas mais importantes. Nós temos dois eventos muito importantes, o primeiro é a Páscoa, quando nós celebramos o fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter se entregado na cruz e posteriormente ressuscitado, este é momento sublime de nossa fé. Porém, não com menor importância, nós temos o Natal, nesse dia nós celebramos a encarnação do Verbo, ou seja, Jesus o Filho de Deus, assume a natureza humana. Em outras palavras, um Deus se torna homem. Por isso, para nós é um dia extraordinário e um dos momentos mais fortes do ano. É um dia de grande busca a Deus e que deve ser plenamente celebrado. Todas as paróquias preparam um presépio para que possamos vivenciar esse momento sublime de nossa fé”, destacou Padre Jonas Pimentel.

Para os fieis o Natal não é apenas uma recordação, é um momento de reflexão sobre o sentido da vida e a respeito da mensagem que Cristo compartilhou na terra. “Nós realizamos um advento como preparação para essa data. Afinal, é um momento de reflexão profunda sobre o papel de Jesus aqui na terra compartilhando amor, perdão. A data vai muito além de uma recordação, é uma celebração do mistério da encarnação e levando as consequências para nossa vida. A missa não é apenas uma lembrança, mas sim um momento oportuno para que participemos juntos do momento do natal para que essa grande graça de Deus também se repita na nossa história. Também nos leva a aprender com Jesus, contempla-lo na gruta, para que possamos ter mais amor, paz e compreensão”, finalizou.

No Santuário Nossa Senhora Aparecida a missa será hoje (24), às 20h e amanhã dia (25), às 19h. Já na Paróquia Santa Rita haverá missa no dia (25), às 9h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local