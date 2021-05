Paróquia São José Completa 41 Anos Neste Sábado Com Missa de Ação de Graças

NNeste sábado, 1º de Maio, a Paróquia São José de Catanduva comemora 41 anos. Para comemorar o aniversário, será celebrada uma Missa de Ação de Graças, no Salão Paroquial, em dois horários às 8h e às 19h. O evento também será transmitido nas redes sociais da Paróquia. Na oportunidade também será celebrado o São José Operário; este ano como o “Ano Santo de São José” proclamado pelo Papa Francisco.

A missa seguirá todos os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), como o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas, distribuição álcool em gel. Além disso, todos os fiéis precisam usar máscara facial, seguir orientações de assentos e também recomendações de cuidados na hora da comunhão.

Sobre a Paróquia São José

A Paróquia São José foi construída tendo à frente o Monsenhor Albino e moradores da Vila Celso. A capela teve vários Sacerdotes que auxiliaram na parte religiosa, como o Pe. José Botta, Pe. Efren, Pe. Silvio e por último Pe. Serafim, que implantou vários movimentos: Apostolado da Oração, Vicentinos e Grupo de Jovens.

Em 1979 pensando em passar a Capela para Paróquia, veio um Sacerdote recém ordenado, Pe. José Pietroboni Rotta, mas ele não aceitou ficar por ter feito voto de pobreza e optou mudar-se para São Miguel Paulista, também no interior do estado, lutar pelas causas sociais.

A criação da Paróquia São José se deu no dia 1º de maio de 1980, com a presença de Sua Excia. Revma Dom José de Aquino Pereira, DD. Bispo Diocesano de Rio Preto. Padre Adélio Vian, rio grandense do sul, vindo da cidade de Rio das Pedras, região de Piracicaba, foi o primeiro Vigário da nova Paróquia de Catanduva.

A Igreja foi se tornando pequena, e logo foi questionada a necessidade de uma nova construção. No início de 1985 teve início as obras da nova Igreja, tendo à frente o Pe. Adélio, Luiz Rael, Sr. Aurélio e como construtor o Sr. Pedro Citolino e sua equipe de trabalho.

Padre Adélio queria inaugurar a nova Igreja no dia da fundação da Paróquia, mas não foi possível, e assim foi inaugurada a Igreja reformada no dia 29 de Junho de 1986. A antiga construção tinha 254 m2 e a nova 486m2.

Em 1995, após a morte do Padre Adélio Vian, veio a chegada do novo pároco Padre Geraldo Battaglini, que realizou a construção de salas ao redor da Igreja, pois havia a dificuldade da Catequese ser ministrada nas escolas do bairro. Para isso foi usado o antigo estacionamento e foram construídas seis salas e dois banheiros, tendo como construtor o Sr. Heitor Nóia e sua equipe.

Em 2008, Padre Geraldo foi aposentado compulsoriamente e o Padre Luciano Antonio Gonela, assumiu como o 3º pároco da Paróquia São José, ficando até 2014, quando tomou posse o 4º pároco da Paróquia Padre Rosinei Aparecido Pessini, no dia 26 de abril de 2014.

Padre Rosinei, permaneceu na Paróquia até o dia 10 de julho de 2016, quando tomou posse o 5º Pároco, Pe. José Anderson Rodrigues. No dia 18 de agosto de 2018, assumiu o atual e 6º Pároco da Paróquia São José, Padre Marcelo Eduardo Bonifácio.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local