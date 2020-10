Paróquia Santo Expedito Vai Promover Venda de Pizzas Para Arrecadar Fundos

Para minimizar os impactos negativos causados pela pandemia do Coronavírus que restringiu uma série de atividades, a Paróquia Santo Expedito de Catanduva vai promover no próximo sábado, 17 de Outubro, das 11h às 14h, a venda de pizza. A ação tem como objetivo arrecadar valores para auxiliar na manutenção e reformas necessárias do templo. Estão sendo vendidas pizzas nos sabores de frango, muçarela, calabresa e presunto com muçarela. O valor da adesão é de R$30,00. A campanha é fundamental para garantir a manutenção do trabalho e de ações sociais realizadas pela igreja.

Para os interessados em adquirir e contribuir com a Paróquia Santo Expedito, as vendas estão sendo realizadas na Secretaria Paroquial de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Também pelo telefone (17)3525-0148. Para garantir a segurança e evitar a proliferação da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara de proteção para retirar a pizza.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local