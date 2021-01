Paróquia Santo Expedito Divulga Data Para Inscrição da Catequese 2021

A Paróquia Santo Expedito, vai realizar nos dias 30 e 31 de Janeiro, o calendário de inscrições para a Catequese 2021. Os pais ou responsáveis de crianças que vão ingressar no caminho de Iniciação à Vida Cristã e também das outras três etapas, devem realizar as inscrições no sábado às 19h, no domingo às 09h ou às 19h.

Os novos catequizandos precisam completar dez anos ao longo de 2021. Para fazer a inscrição, é necessário ter consigo a certidão de nascimento e a lembrança do Batismo da criança, bem como o comprovante de residência e RG/CPF dos pais.

Ao longo da pandemia, a Catequese manteve suas atividades de forma on-line. Para o este ano, a Paróquia irá dispor de uma plataforma digital para facilitar os encontros virtuais. Serão seguidas todas as orientações das autoridades civis e diocesanas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3525-0148 | ou pelo e-mail pascomsantoexpedito19@gmail.com.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local