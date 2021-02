Paróquia Santa Terezinha Vai Promover Bazar Solidário Para Manutenção do Templo

A Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus vai promover um bazar beneficente em prol da reforma da igreja e suas melhorias para toda a comunidade que frequenta o local. O evento será realizado na quinta (04), sexta-feira (05), das 8h às 17h e também no sábado (06), das 8h ao meio-dia. O bazar será no Salão Paroquial, localizado na Rua Monte Aprazível, 209 – Vila Guzzo. Serão seguidas todas as normas sanitárias contra à covid-19, tais como: uso obrigatório da máscara de proteção, distanciamento e disponibilização de álcool em gel. Os produtos que estarão disponíveis no bazar serão: roupas, calçados, bijuterias, brinquedos, utensílios domésticos e outros. Com valores acessíveis, a paroquia espera arrecadar fundos para a obra e assim poder atingir a meta de melhorias da igreja. Além disso, a igreja conta com as doações para o bazar dos produtos citados acima e aqueles que queiram doar materiais de construção necessários para obra podem entrar em contato com a Secretaria da Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus pelo telefone: (17) 3522-5967.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local