Paróquia Santa Terezinha Promove Missa da Misericórdia

A Paróquia Santa Terezinha promove todas as sextas-feiras, às 15h, a Missa da Santa Misericórdia com a Bênção do Santíssimo.

A celebração é o momento em que os fiéis clamam a Deus para que Ele possa compadecer dos pecados e derramar sua misericórdia, e assim, alcancem grandes graças e milagres.

A missa segue todas as diretrizes do Governo Municipal, com a distância mínimo de 1,5 metros entre os fiéis, com demarcação nos assentos. Alternando fileiras de cadeiras ocupadas com poltronas desocupadas.

O templo possui afixação, em local visível, de placa com informações quanto à capacidade total do estabelecimento, metragem quadrada e quantidade máxima de frequentadores permitida. Uso obrigatório da máscara de proteção e disponibilização de álcool em gel. Além disso, as autoridades religiosas recomendam aos idosos com mais de 60 anos, crianças com menos de 12 anos e pessoas do grupo de risco acompanhem as missas através das redes sociais.

Os interessados em participar da Missa da Misericórdia, a Paróquia fica localizada na Praça Santa Terezinha – Vila Guzzo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

