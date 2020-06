Paróquia Santa Terezinha Promove Feijoada Beneficente Para Angariar Fundos

Igreja de diversas religiões tem realizado ações para custear as despesas, amenizar os impactos negativos provocados pelo Coronavírus e auxiliar na manutenção para o funcionamento dos templos. Diante do atual cenário, a Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus vai promover no dia 11 de Julho uma feijoada beneficente.

Os recursos arrecadados será para suprir as necessidades da paróquia, e também, ajudar na implementação de novos projetos e ações de melhorias no templo. O kit feijoada vem acompanhado com arroz, couve, farofa e serve de duas a três pessoas.

O convite custa R$35,00. A retirada será na Paróquia Santa Terezinha.

O horário para retirar kit será das 10h ao meio-dia. Para evitar a propagação do coronavírus, os interessados devem comparecer ao local utilizando máscara de proteção. A Paróquia seguirá todas as normas da Vigilância Sanitária, disponibilizando álcool gel e mantendo o distanciamento entre as pessoas.

Para quem quiser adquirir o convite, basta comparecer a Secretaria Paroquial, localizada na Praça Santa Terezinha – Vila Guzzo ou pelo telefone (17)3522-5967.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

