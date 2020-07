Paróquia Santa Terezinha Promove Ação Entre Amigos Para Angariar Fundos

Igrejas de diversas religiões tem realizado ações para custear as despesas, amenizar os impactos negativos provocados pelo Coronavírus e auxiliar na manutenção para o funcionamento dos templos. Diante do atual cenário, a Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus está promovendo uma ação entre amigos. Os recursos arrecadados será para suprir as necessidades da paróquia, e também, ajudar na implementação de novos projetos e ações de melhorias no templo.

Será sorteada uma moto 0km a adesão custa apenas R$10,00. O sorteio será no dia 01 de Agosto pela Loteria Federal. Os interessados em adquirir o número devem comparecer a Secretaria Paroquial, localizada na Praça Santa Terezinha – Vila Guzzo ou pelo telefone (17)3522-5967.

A Paróquia também vai promover neste sábado (25/07) uma live solidária em parceria com as Paróquias: Nsa.de Fátima, Sto. Antônio, Sto. Expedito, Imaculada Conceição e Comunidade Casa da Imaculada. A live tem como objetivo arrecadar alimentos em prol das famílias carentes, que foram afetadas pela pandemia. Para quem quiser assistir e doar, a live será realizada nas redes sociais da Paróquia Santa Terezinha e Setor Juventude, às 19h, com apresentação de louvores e a presença do Padre Jorge. O contato para realizar doações de alimentos será disponibilizado durante a transmissão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

