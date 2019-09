Paróquia Santa Terezinha Divulga Novena Em Louvor À Padroeira

Começando no próximo domingo, dia 22 de setembro, e se estendendo até o dia 30, acontecerá a novena em honra à padroeira Santa Terezinha. O evento será na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus.

A programação será a seguinte: dia 22, ‘Santa Terezinha, doutora da igreja’, às 19h30. Dia 23, ‘Santa Terezinha, padroeira das missões’, às 20h00. Dia 24, ‘Santa Terezinha e sua vida de sacrifício pelas almas’, às 20h00. Dia 25, ‘Santa Terezinha e a sua vida de santidade na família’, às 20h00. Dia 26, ‘Santa Terezinha, modelo de juventude’, às 20h00. Dia 27, ‘Santa Terezinha, curada pelo sorriso de Maria’, às 20h00. Dia 28, ‘Santa Terezinha, apaixonada por Jesus’, às 17h00. Dia 29, ‘Santa Terezinha, defensora dos prisioneiros’, às 19h30, e dia 30, ‘Santa Terezinha, solidária aos incrédulos’, às 20h00.

Já no dia 1 de outubro, haverá uma missa presidida pelo Dom Valdir Mamede. No término da celebração, o Bispo Diocesano irá inaugurar o relógio da torre, com uma queima de fogos e, em seguida, haverá ainda a tradicional noite do pastel.

Quermesse

Nos dias 4 e 5 de outubro, a partir das 19h30, irá acontecer, na rua, em frente à igreja Santa Terezinha, uma quermesse que terá toda a renda revertida para a reforma interna do templo.

Durante entrevista ao O Regional, o Padre Jorge, vigário da Paróquia Santa Terezinha e da Catedral Nossa Senhora Aparecida, que será o responsável por comandar a novena, disse à reportagem: “em nome do Padre Jonas Pimentel e de toda Comunidade, queremos agradecer ao carinho de todos os devotos de Santa Terezinha e, na oportunidade, abrimos as portas desse belo templo para acolher todos aqueles que desejam se aprofundar na vida e ensinamento de nossa padroeira. Ao longo dos dias 22 a 30, em novena preparatória para sua festa que acontecerá no dia 1 de outubro, em missa presidida por Dom Valdir, às 19h30, meditaremos os principais fatos da vida da Rosa do Carmelo, com certeza, será uma verdadeira chuva de rosas em nossa vida. Gostaríamos de contar com a participação de todos na tradicional quermesse nos dias 4 e 5 em frente à Paróquia, cuja renda será destinada a reforma interna da Igreja; desde já, o nosso muito obrigado, rogo às bênçãos do céu”.

