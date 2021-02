Paróquia Santa Terezinha Altera Horário de Missas em Prevenção à Covid-19

Devido o aumento no número de contágio da Covid-19 em Catanduva, a Paróquia Santa Terezinha adotou algumas medidas para reduzir riscos de contaminação pelo novo vírus.

A paróquia diminuiu o horário das missas, além disso, a igreja recomenda que idosos e pessoas que fazem parte do grupo de risco e não puderem comparecer às missas acompanhem pela internet, através das redes sociais da Paróquia.

De acordo com o novo cronograma na segunda, terça e quarta-feira haverá missa somente às 19h. Na sexta-feira, às 5h30 e 15h, aos sábados 15h e 17h e domingo às 9h, 11h e 19h. O tempo de celebração é menor e foram suspensos mutirões de confissões e todos os eventos que impliquem em aglomerações de fiéis.

A Paróquia também fixou cartazes informativos e educativos para prevenção da disseminação do Coronavírus. O local realiza a higienização completa dos ambientes e superfícies com circulação de pessoas, antes e após cada utilização.

Todas as pessoas, frequentadores, associados, voluntários, membros e funcionários, ao adentrarem ao templo ou igreja, utilizam máscara facial. A igreja também reduziu a capacidade do templo e aderiu ao distanciamento seguro entre os fiéis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local