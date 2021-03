Paróquia Divino Espírito Santo de Marapoama Pede Inscritos no Youtube

Com a onda da pandemia ainda no ano de 2021, a paróquia do Divino Espírito Santo de Marapoama teve que se adequar as normas impostas. Sem ter celebrações presenciais, o jeito foi partir para o meio digital e assim criar conta na rede social.

Mas para que os fiéis e o celebrante tenha a missa bem mais próxima do que se faz no presencial, algumas plataformas precisam de um determinado número de inscritos para liderar o botão ‘live’ que realiza eventos em tempo real.

Por isso, a paróquia de Marapoama criou seu canal no YouTube mas precisa de mais de mil inscritos para ter direito a transmitir ao vivo na plataforma. No momento, o canal da igreja já tem 130 inscritos até o fechamento desta edição e busca mais seguidores para não deixar de celebrar a missa e transmitir o amor e fé de Deus.

‘Criamos um canal no Youtube para que as missas e outros eventos possam ser transmitidos com uma melhor qualidade, mas para que consigamos transmitir Ao Vivo precisamos de 1.000 inscritos iniciais. E para que isso ocorra precisamos da sua ajuda! É simples e rápido!’.

Ariane Pio

Da Reportagem Local