Parceria Recupera Erosão Em Açude Próximo Ao Ribeirão Dos Porcos

Uma parceria bem sucedida entre a Prefeitura de Santa Adélia e uma usina foi o que possibilitou a recuperação de uma grande erosão em um açude próximo ao Ribeirão dos Porcos. A informação é da própria prefeitura.

O prefeito do município, Guilherme Colombo da Silva (DEM), esteve no local e ressaltou: “O açude fica em uma propriedade particular, mas caso tivéssemos um rompimento, causaria problemas ambientais graves na região, atingiria estradas utilizadas por produtores rurais e chegaria ao Ribeirão dos Porcos, por estes motivos, a Prefeitura interveio com a ajuda da Usina Colombo”.

Já de acordo com a divulgação oficial, “a erosão nada mais é do que a destruição do solo e seu transporte em geral feito pela água ou vento. A erosão destrói as estruturas que compõem o solo. Estas são transportadas para as partes mais baixas dos relevos e em geral vão assorear cursos d’água. Neste caso, a erosão além de estar colocando em risco o açude, também já havia prejudicado a estrada ao lado, impedindo a passagem de veículos e pedestres”.

Com as chuvas fortes e os ventos, a pequena erosão foi aumentando até que sua recuperação fosse necessária para que não houvesse estragos maiores. “A equipe da Prefeitura está sempre percorrendo a zona rural, atenta aos problemas que surgem, como erosões, buracos e reparos nas estradas”, explicou o prefeito.

Para finalizar, pontuou: “Agradecemos à usina, mais uma vez, pela parceria. Esta união de forças para realizar reparos, consertos e recuperar estragos nos possibilita cuidar melhor da nossa cidade, das nossas estradas e do nossa população”, finalizou o prefeito.

Da Reportagem Local