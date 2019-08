Parceria Entre Prefeitura E OAB Orientou População Na Última Terça-Feira

Uma palestra ministrada pelo advogado André Monteleone, na sede da OAB, na última terça-feira (30/07), teve como tema as etapas de processos judiciais. O objetivo desta palestra foi levar orientações aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e a seus familiares.

“É muito importante aproximar os jovens e seus familiares das informações de direito e transmitir a eles ideias referentes à valorização dos direitos humanos. Muitas vezes o que acaba faltando para esses jovens é um pouco mais de informação, e um pouco mais de orientação para guia-los no caminho certo”, relata um advogado.

A parceria firmada entre a Prefeitura de Catanduva e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) trouxe uma oportunidade aos jovens que cumprem medidas socioeducativas e a seus familiares para o acesso as informações de direito e ao resgate dos valores em suas vidas. Na ocasião, o grupo de trabalho da Prefeitura foi recepcionado pelo presidente da instituição, André Ribeiro Ângelo.

A iniciativa faz parte da metodologia desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social via Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) no acompanhamento ao público-alvo. Desta vez, o objetivo foi aproveitar o conteúdo para sensibilizar assistidos e familiares quanto às suas responsabilidades frente ao cumprimento de medidas socioeducativas, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Entre uma explicação e outra, foi reservado um intervalo para debate. Os assistidos tiveram oportunidade de fazer perguntas aos especialistas presentes na reunião e esclarecer dúvidas sobre o assunto. “Foi um momento muito acolhedor. Os participantes interagiram com os advogados e adquiriram orientações importantes para a rotina de cada um”, ressalta Nilva Flores, coordenadora do Creas.

Os encontros do serviço de proteção social são mensais e visam contribuir para o acesso aos direitos e ao resgate de valores em suas vidas, pessoal e social. Na cidade, o trabalho social é realizado de forma articulada com a rede de serviços ligadas a saúde, educação, lazer, e trabalho que abrangem diferentes aspectos e que dão aparato necessário ao atendimento em sua totalidade.

André Santos

Da Reportagem Local