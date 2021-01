Parceria Entre Prefeitura de Itajobi e Sebrae-SP Oferecerá Cursos Gratuitos Para Munícipes

A Prefeitura de Itajobi e o Sebrae-SP anunciam a implantação do ‘Sebrae Aqui’ no município. Em reunião realizada nesta semana, foram discutidos os últimos ajustes para o funcionamento do serviço, que deverá ter início ainda este mês. O ‘Sebrae Aqui’ é um canal de atendimento presencial, que leva ajuda a micro e pequenos empresários como orientações sobre abertura e melhoria de empresas, serviços do MEI, realização de palestras, oficinas e cursos. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro pequenas empresas– aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. As soluções desenvolvidas pelo Sebrae atendem desde o empreendedor que pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado. O Sebrae Nacional é responsável pelo direcionamento estratégico do sistema, definindo diretrizes e prioridades de atuação. As unidades estaduais desenvolvem ações de acordo com a realidade regional e as diretrizes nacionais. O Sebrae é agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, mas não é uma instituição financeira, por isso não empresta dinheiro. Articula (junto aos bancos, cooperativas de crédito e instituições de microcrédito) a criação de produtos financeiros adequados às necessidades do segmento. Também orienta os empreendedores para que o acesso ao crédito seja, de fato, um instrumento de melhoria do negócio. Para saber mais: Entre no Portal Sebrae ou ligue gratuitamente para a Central de Relacionamento Sebrae: 0800 570 0800.

Ariane Pio

Da Reportagem Local