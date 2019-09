Parceria Entre Detran E Prefeitura Fará Pedágio Educativo Em Catanduva

Uma parceria firmada entre a Prefeitura de Catanduva e o Detran – Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo irá fortalecer as ações da Semana Nacional do Trânsito 2019. Isso porque a cidade foi escolhida para receber um pedágio educativo amanhã, dia 19 de setembro, com foco na conscientização dos motoristas.

“O bloqueio educativo será realizado por funcionários do Detran e Agentes de Fiscalização de Trânsito (AFTs), que farão a entrega de materiais impressos, além de repassar dicas importantes sobre direção segura. A atividade será realizada na rotatória do Corpo de Bombeiros, das 9h00 às 11h00. No mesmo espaço, outra ação chama a atenção de quem passa: um grande anúncio publicitário é acompanhado por um veículo real, bastante danificado, que se envolveu em um acidente de trânsito. A mensagem ‘A dor de um acidente pode durar para sempre’ é forte e alerta para as mortes no trânsito”, informa a nota oficial da Prefeitura de Catanduva.

A Secretária de Trânsito e Transportes Urbanos, Maria Luiza Sprone, ainda reforçou: “a Prefeitura realiza este tipo de ação para alertar os motoristas. Sem educação e consciência, os motoristas vêm causando acidentes fatais que cresceram nos últimos meses. Foram 11 mortes no trânsito nos sete primeiros meses de 2019, enquanto que no mesmo período de 2018 foram cinco”.

Além dos adultos, o trabalho educativo é desenvolvido nas escolas. De agosto até outubro, as equipes da STU percorrerão as salas de aula do 2º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais para mostrar os principais erros cometidos no trânsito e preparar os alunos para se tornarem motoristas mais conscientes no futuro, além de compartilhar os aprendizados com suas famílias.

Cronograma

Após contato do O Regional, a Prefeitura de Catanduva ainda divulgou as próximas ações que vão ocorrer na cidade: “o cronograma da próxima semana inclui as escolas Coronel José Pedro da Motta (18 de setembro), Armando Prandi (19 de setembro) e Darci Helena Delgado Januário (20 de setembro). Para encerrar as atividades na educação, na segunda-feira, dia 23, será a vez dos AFTs visitarem a escola Graciema Ramos da Silva. As atividades são realizadas no período da tarde e contemplam os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental. As demais escolas já foram percorridas com orientações. Entre as ações que tem como objetivo trazer a atenção de crianças, jovens e adultos para o trânsito, está a exposição de veículo batido com mensagem em outdoor que segue até o final do mês em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran)”, informa.

Também haverá o Projeto Escola Para Todos que é realizada em parceria com a Guarda Civil Municipal. A atividade é voltada aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A ação ocorrerá entre os dias 14, 16, 17 e 18 de outubro.

Da Reportagem Local