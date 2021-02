Parceria: Catanduvenses Auxiliam no Mutirão da Limpeza Urbana

A colaboração da população é fator importante para evitar o acúmulo irregular de lixo em áreas de proteção ambiental. O mutirão da limpeza urbana ganhou reforço. De forma voluntária, munícipes auxiliaram na limpeza da cidade. Os fiéis da Igreja São Benedito realizaram limpeza entorno da Paróquia, localizada no Tarraf II.

Outro local que também recebeu o apoio da população foi o Residencial Granville I. A comissão recolheu mais de 500 quilos de lixo e vegetação removidos da mata. A ação incluiu também os bairros Granville II e Primavera. A limpeza dos bairros foi feita através de capina, varrição e transbordo que ajudaram no trabalho da retirada do lixo.

Neste ano a Prefeitura de Catanduva deu início a uma nova ação de zeladoria que envolve outras secretarias municipais e empresas privadas na busca por uma conscientização da população sobre a importância da limpeza e saúde nos bairros. As frentes de trabalho serão direcionadas, simultaneamente, para diversas regiões da cidade. Os serviços são executados em áreas públicas como praças e parques.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local