Parcelamento de Multas de Trânsito Por Cartão de Crédito é Pedido de Vereador

Parcelamento de multas de trânsito por meio do cartão crédito. Este é o pedido do vereador Benedito Alexandre Pereira à prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes.

A proposta foi enviada ao Executivo no início de julho, depois do requerimento ter sido aprovado na sessão ordinária da Câmara, no final de junho.

No documento, o parlamentar ressaltou que o pagamento de multas de trânsito através de parcelamento em cartões de crédito já ocorre nas grandes cidades.

Para o vereador, o parcelamento no cartão de crédito seria viável tanto para a administração quanto para quem tem de pagar pela infração cometida.

Ainda segundo Ditinho Muleta, outros tributos podem ser parcelados por meio do cartão de crédito, por isso, a possibilidade de pagamento também de multas.

Para quantidades de parcelas, juros e demais critérios, ficaria a cargo da administração definir.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook