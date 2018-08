Parceira Entre Senac e Secretaria de Educação Forma Alunos em Curso

Uma parceria firmada entre a Secretaria Estadual de Educação e o Senac Catanduva resultou na formação de alunos de cinco escolas em curso profissionalizante. Os estudantes finalizaram, no primeiro semestre deste ano, as aulas para poderem atuar na área de auxiliar administrativo. Para os próximos meses, novas parcerias estão previstas.

A Diretoria Regional de Ensino de Catanduva, informou a reportagem de O Regional que o Programa Senac Gratuidade oferece cursos profissionalizantes de graça para os alunos da rede pública estadual de ensino não só da Cidade Feitiço como também da região.

Os estudantes das escolas: Joaquim Alves Figueiredo, Antonio Maximiano Rodrigues, de Catanduva; Antonio Carlos de Catiguá, além de Pedro Teixeira de Queiroz e Mário Florence de Novo Horizonte foram os primeiros a finalizar o curso no primeiro semestre deste ano. Neste mês, será encerrado o cronograma e a vigência do Convênio que foi assinado em setembro do ano passado. As duas últimas escolas a concluírem o curso são Nicola Mastrocola e Alfredo Minervino, ambas de Catanduva.

“Tendo em vista a ótima execução do primeiro ano da parceria, o alto índice de aceitação e a grande procura por parte dos alunos, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, renovará a parceria com o Senac Catanduva”, informa a Diretoria de Ensino que intermediou a parceria.

No mês que vem será assinado o Termo Aditamento do Convênio com o objetivo de ampliar para 24 meses de duração, com um aumento de 14.400 horas de formação. “Com a carga horária ampliada, mais escolas serão contempladas e mais alunos terão a oportunidade de uma formação profissional, de qualidade e gratuita. Nesta nova parceria, 26 Escolas Estaduais de Catanduva e Região sob a jurisdição da Diretoria de Ensino de Catanduva que possuem Ensino Médio Regular e EJA, serão atendidas através do Programa SENAC Gratuidade”, informa o setor.

A Dirigente Regional de Ensino, Luciana Bianchin Lopes Pereira, conta que fazer uma parceria como essa possibilita que os alunos consigam diferenciar as metodologias que preparam para o mercado de trabalho, além de os capacitar para enfrentarem a sociedade globalizada. Entre as vantagens para os alunos da Rede Estadual, destacam-se a qualificação profissional e o desenvolvimento de competências imprescindíveis para sua formação pessoal e profissional, como trabalho em equipe, comunicação e relacionamento interpessoal.

“É nítido que o Senac Catanduva não mediu esforços para que a parceria acontecesse e que os resultados fossem tão positivos. Por isso, agrademos à equipe de docentes, que levaram aos alunos ensino de qualidade, aulas permeadas de metodologias didáticas e fizeram com que eles se sentissem construtores do saber, trazendo segurança para colocar em prática o que aprenderam. Agradecemos também ao Gerente do Senac Catanduva, Murillo Michel, por fazer a parceria acontecer e por propor a prorrogação do Convênio, contribuindo assim no desenvolvimento pessoal e profissional de mais alunos da Rede Pública Estadual de Ensino de Catanduva e Região”, finaliza a Dirigente.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local