‘Parada Tecnológica’ Da Etec E Fatec Traz Atividades Online E Gratuitas

Já estão abertas as inscrições para uma série de palestras e oficinas online que a Escola Técnica Estadual (Etec) Dra. Ruth Cardoso, de São Vicente, e a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Praia Grande vão oferecer gratuitamente, entre os dias 24 e 28 de agosto, durante a quarta edição da Parada Tecnológica. O evento é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect) da Prefeitura de São Vicente.

O público-alvo são profissionais, estudantes e interessados em geral. Não há restrição de idade nem escolaridade. Para participar, é necessário se inscrever pela internet. As vagas são limitadas e a inscrição termina conforme as turmas são preenchidas. Serão emitidos certificados de participação.

Sob o tema Novos tempos, novos hábitos, o evento oferece mais de 6,5 mil vagas em cerca de 50 atividades virtuais, em parceria com 30 instituições regionais, sobre empreendedorismo, economia digital, finanças, games e redes sociais.

As palestras e oficinas programadas para as unidades do Centro Paula Souza (CPS) serão apresentadas por professores de cursos técnicos e superiores tecnológicos. Entre os temas abordados estão gamificação, internet das coisas, finanças pessoais, criação de sites e aplicativos mobile, Lei Geral de Proteção de Dados, utilização de micróbios na alimentação, entre outros. Confira a programação ou as inscrições pelo site: http://www.desenvolve.saovicente.sp.gov.br/parada-tecnologica/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

