Para sequência da LBF, Bax Anuncia Retorno da Armadora Larissa

DDevido à pandemia da Covid-19, a Liga de Basquete Feminino (LBF) tem feito alterações no calendário da competição para atender as restrições impostas nos estados. Enquanto isso, a equipe do Bax Catanduva – que disputou apenas uma partida (contra o Vera Cruz Campinas) – permanece em preparação constante para quando puder dar sequências aos seus jogos.

Na segunda-feira, 29 de março, a diretoria do clube anuncia o retorno da armadora Larissa Carneiro, 24 anos. A jogadora de 1,61 metros é de Presidente Venceslau. Seu último clube foi o Bax Catanduva, onde disputou a Copa São Paulo e o Campeonato Paulista Feminino (competições realizadas em 2020).

“É mais um desafio profissional pra mim. Quero crescer dentro do elenco e somar com a equipe, com a expectativa de fazermos bons jogos e, assim, mostrarmos o DNA de Catanduva”, avalia a jogadora.

Para agregar à equipe, Larissa conta com as jogadas em velocidade, olho clínico para armação, além de contribuir na pontuação, arriscando chutes de três pontos e boas infiltrações no garrafão.

Com relação aos jogos da LBF durante a pandemia, Larissa afirma que a Liga planejou um rígido protocolo para a segurança das atletas, o que permite viajar e jogar com tranquilidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local