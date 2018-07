Para Limpeza em APP, Força-Tarefa é Montada no Jardim dos Coqueiros

Para limpeza em Área de Preservação Permanente (APP), uma força-tarefa foi montada no Jardim dos Coqueiros. Um cercamento será realizado também no local, para evitar vandalismo e descarte irregular de resíduos da poda e construção. Os trabalhos são realizados pela Secretaria de Meio Ambiente.

Além da APP, o sistema de lazer que fica na rua Caitité também passou pelos trabalhos que incluíram roçada, poda e replantio de árvores, além de nivelamento de calçada e limpeza de toda a área. Só com o término da manutenção é que será feito o cercamento. Vale ressaltar que os resíduos que as vezes já forma descartados no trecho tem áreas homologadas para essa finalidade.

“A Prefeitura mantém um cronograma anual que prevê a manutenção regular desse espaço. Contamos com o apoio da população para manter o local limpo”, ressaltou o secretário Carlos Alberto Calixto Lapera. A Área de Preservação Permanente integra compromisso da Prefeitura, em acordo firmado com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a partir de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental firmado em 2010. O local foi recuperado e mantido com a regeneração de espécies nativas.

O local terá atuação das equipes de Fiscalização e Patrulha Ambiental. O objetivo é o de coibir descartes irregulares. Para saber os locais autorizados pela Prefeitura, basta entrar em contato na Secretaria de Meio Ambiente, pelos telefones (17) 3522-0814 e 3524-7239. As denúncias também podem ser feitas na Ouvidoria, no número 3531-9152.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local