Para Incentivar Vendas de Fim de Ano, ACE Catanduva Lança Campanha de Natal

Para incentivar as vendas de final de ano, a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) lança a Campanha de Natal neste mês. “Natal Premiado” traz 560 raspadinhas com prêmios para os consumidores e 75 prêmios para os vendedores. Ao todo, R$ 30 mil serão distribuídos para serem gastos no comércio catanduvense.

“Desde 1930 a ACE estimula o progresso de Catanduva. Incentiva os trabalhadores e empresários de todos os setores, que movem a cidade e trazem o progresso para os catanduvenses. Ao longo desses 88 anos, a ACE participa e ajuda efetivamente a construir uma cidade melhor para todos, sempre pensando no futuro, apoiando as pequenas, médias e grandes empresas para fortalecer a economia da cidade”, destaca a diretoria da entidade.

A campanha visa atrair consumidores de Catanduva e dos municípios vizinhos e é aberta a todos os comerciantes, tanto da área central como de bairros.

“A campanha “Natal Premiado” irá reacender a magia e o espírito natalino em toda a cidade, por meio de sorteios e promoções e tem como objetivo atrair milhares de consumidores. Convidamos os comerciantes a participarem. Sua participação é de grande importância”, convida a ACE.

Os participantes terão sua marca divulgada em oito tipos de mídias: outdoor, cartaz A2, flyer, mobile, mídia indoor, outdoor digital, vitrine e rádio.

Os clientes concorrerão a 300 prêmios de R$ 30; 200 de R$ 50 e 60 de R$ 100. Já os vendedores concorrerão com 50 prêmios de R$ 50 e 25 de R$ 100 cada.

A ACE informa que todos os prêmios deverão ser utilizados somente nas lojas participantes da campanha.

Karla Sibro

Da Reportagem Local