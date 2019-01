Para Concluir Obra do Centro de Evangelização, Igreja Faz Campanha do Cimento

Para concluir obra do Centro de Evangelização ‘Filhos da Mãe Imaculada’, a Igreja que dá nome ao local, promove campanha do cimento. O pedido de doação simbólica é de R$ 22, valor equivalente a um saco do material. O objetivo é terminar a obra no primeiro semestre de 2019.

“Graças à colaboração de toda comunidade, a primeira etapa da obra já foi concluída. Toda a estrutura da construção que irá abrigar a capela da imagem da Mãe Imaculada, a loja dos produtos dos Filhos da Mãe Imaculada, banheiros e os novos estúdios da Rede de Comunicação Padre Osvaldo tomou forma. Agora precisamos de recursos para finalizar esta grande obra de evangelização e contamos novamente com o apoio dos devotos”, destaca Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, responsável em lançar a campanha neste mês. A espiritualidade ‘Filhos da Mãe Imaculada’ foi criada há um ano. Neste tempo, já soma mais de 6 mil fiéis cadastrados. Os devotos são de várias regiões brasileiras e de países tais como, Angola, Itália e Argentina.

“Ser Filho e Filha da Mãe Imaculada significa ser cuidado por Maria, a Mãe de Jesus, Mãe Deus e nossa Mãe. É ter a certeza que o amor materno se dá, se vive no coração de quem é filho da Mãe Imaculada. Esse amor cuida, respeita, educa, protege e dá vida”, frisa o padre.

Os interessados em participar da campanha podem entrar em contato pelo telefone (17) 3521-2117 ou pelo WhatsApp (17) 99680-3585 e escolher a melhor forma de colaborar com a finalização das obras do Centro de Evangelização.

Karla Sibro

Da Reportagem Local