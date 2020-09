Para Comitê da Covid-19, Aulas ‘Não Devem Retornar Até Melhora do Cenário’

O Comitê de Enfrentamento do novo coronavírus encaminhou ofício para a Secretaria Municipal de Educação com a recomendação de que as aulas presenciais nas escolas de Catanduva não devem retornar até melhora do cenário da cidade, em relação ao número de casos, mortes e leitos. O governo do Estado deve permitir o retorno das aulas, se todas as regiões de São Paulo estiverem na fase amarela por 28 dias consecutivos, portanto, pode ser em outubro.

“entretanto, conforme pode ser observado nos gráficos da última semana epidemiológica, o cenário da Covid-19 em Catanduva ainda é de ascensão das curvas epidemiológicas de notificações e positividade dos casos. Os números também não são favoráveis em relação a taxa de internação hospitalar , que ultrapassa os 70% nas UTIs”, informa no documento.

E complementa: “De forma a complementar, estudos internacionais demonstram que grande parte das crianças com Covid-19 tem doença silenciosa e assintomática e, que mesmo sem sintomas, o RNA do vírus pode ser detectado por um período médio de 14 dias , superior ao período de transmissão em adultos que é de 10 dias. Por todo exposto e pela alta transmissão em massa da Covid-19 em Catanduva, este Comitê sugere a não retomada das aulas presenciais até que o cenário epidemiológico apresente melhora em relação aos dados apresentados”. Assinam o documento os 12 membros do comitê.

Recentemente, sindicatos atuantes a causas relativas a professores da rede pública de São Paulo foram à Justiça para tentar impedir a volta às aulas presenciais. As entidades alegam que não há como retornar enquanto a pandemia do novo coronavírus se mostrar descontrolada.

Fepesp (Federação dos Professores do Estado de São Paulo), Afuse (Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo), Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), assim como o CPP (Centro do Professorado Paulista) entraram com ação na última semana para manifestar a contrariedade.

O governo de SP divulgou as diretrizes de retomada das aulas presenciais no Diário Oficial. As diretrizes são para a rede pública e para a rede privada de ensino.

Karla Konda

Editora Chefe