Para Combater Erosões, Secretaria Monta Força Tarefa em Catanduva

Para combater erosões, a Secretaria Municipal de Obras iniciou uma força tarefa com intervenções em quatro bairros de Catanduva. Para resolver um problema antigo do Jardim dos Coqueiros, a Prefeitura reuniu equipes das secretarias de Obras e de Trânsito. O trabalho foi desenvolvido de forma concentrada na rua Caitité, onde existem duas erosões, uma no início e outra no final da via.

O serviço é desenvolvido com recursos próprios da administração e visa controlar a situação. “Fizemos a implantação de uma caixa de captação com tubulação para a água da chuva. Dessa forma, pretendemos garantir a vazão e prevenir novas erosões”, destaca o secretário de Obras, o engenheiro Marco Antônio Machado.

Obra semelhante está em andamento na avenida Otávio Adami, a partir de trecho próximo ao rio São Domingos, seguindo por toda a extensão da via. O mesmo trabalho começou a ser feito na rua Porto Alegre, São Francisco, nesta sexta-feira, dia 3. Na próxima semana, será a vez da avenida Holambra, no Cidade Jardim.

Karla Konda

Editora Chefe

