Para Cada Três Veículos Zero, Catanduva Ganha um Habitante

Para cada três veículos zero, Catanduva ganhou um novo habitante. O levantamento de O Regional tem como base o período de 2010 e 2017. Enquanto a frota cresceu até 30%, a população aumentou 7%. Os dados são do Departamental Nacional de Trânsito (Denatran) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para se ter uma ideia, em 2010 a Cidade Feitiço tinha 80.061 veículos. Enquanto que sete anos depois tinha 104.025. Os números levam em consideração os carros, motos, caminhonetes, caminhões e ônibus. Já com relação a população, Catanduva tinha em 2010, 112.820 habitantes. Sete anos mais tarde e esse resultado chegou a 120.691 moradores.

Essa novidade está diretamente relacionada ao novo estilo de vida dos catanduvenses, já que muitas mulheres optam por ter filhos mais velhas. Enquanto que outras optam por ter apenas um filho por família. Situação que era diferente em outras décadas.

Com relação a aquisição de novos veículos, essa procura realmente é mais alta. João Carlos Santana comprou três carros para a família nos últimos dez anos, para se ter uma ideia. “O primeiro foi para a minha esposa que tirou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela primeira vez. Depois meu filho completou 18 anos e depois minha filha, então a frota da nossa família aumento, mas os membros não”, disse.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local