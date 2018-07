Para Cada 100 Jovens, Catanduva Tem 109 Idosos, Aponta Seade

Nunca se buscou tanto pela qualidade de vida como na atualidade. Que o número de pessoas que decidiram se exercitar mais e cuidar da alimentação só cresce não é novidade. Mas, em Catanduva esses fatores podem ter colaborado para um resultado que não era visto em outras décadas. O motivo é que para cada 100 jovens com menos de 15 anos, a Cidade Feitiço tem 109,2 idosos. É o que consta no Perfil dos Municípios da Fundação Sistema de Análise de Dados (Seade).

A média vista em Catanduva é maior do que a do Estado em que chega a 75 idosos para cada grupo de 100 crianças e adolescentes, da Região de Governo em que chega a 101 homens e mulheres na melhor idade e até mesmo da Região Administrativa, que tem 106 idosos para cada 100 jovens.

Os dados de 2018 são bem diferentes dos vistos em 1980, por exemplo. Naquele ano, Catanduva tinha 28 pessoas com mais de 60 anos para cada 100 crianças. Resultado que só subiu nas últimas décadas, com alta mais acentuada a partir de 2001, com índice de 55%.

Em percentual, a população com 60 anos ou mais é de 17,8%, resultado que também bate as demais localidades. Para se ter uma ideia, em todo território paulista, esse resultado não passa de 14% da população. Na Região de Governo chegou a 17,1%, enquanto que a Região Administrativa ficou na casa dos 17,6%.

Quando são analisados dados do início dos levantamentos, de 38 anos atrás, a cidade tinha uma média de 9% quando o assunto era a população que vivia na melhor idade. 21 anos mais tarde e esse número chegava a 12%. Já a população com menos de 15 anos em Catanduva chegou a 16,38% em 2018. Número distante dos 19% no Estado de São Paulo. Também é menor do que o da Região Administrativa que chega a 16,5% e da Região de Governo em 16,9%.

Em contrapartida, quando o assunto é a população jovem, os gráficos despencam. Enquanto em 1980 o percentual chegava a 31% entre a­­­queles com menos de 15 anos, em 2001 começou a despencar, partindo para os 22% e chegando aos níveis de 2018.

Crescimento de 18%

Nos últimos cinco anos, o número de brasileiros com 60 anos ou mais teve um acréscimo de 18%. O aumento faz parte da pesquisa Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2017.

Para se ter uma ideia, no ano passado o número de residentes do Brasil chegava a 207 milhões de pessoas, um aumento de 4% no comparativo com 2012, em que haviam 198 milhões. A população, ao manter a tendência de envelhecimento teve o ganho de 4 milhões de idosos a partir de 2012. Naquele ano eram 25 milhões, enquanto que em 2017 chegou a 30 milhões.

As mulheres tem a maior participação, correspondendo a 56% do total de idosos. Em números absolutos chegam a 16 milhões. Já os homens ficam com 44% do grupo, com 13 milhões de pessoas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local