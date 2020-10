Para Auxiliar no Combate a Covid-19 Cartório de Santa Adélia realiza sanitização com ozônio

Para ajudar a combater o coronavírus o Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Santa Adélia realizou a sanitização do espaço com ozônio. O trabalho foi realizado na segunda-feira, 12 de Outubro. De acordo com o engenheiro especialista em ozônio, Antonio Spina Neto, a sanitização foi realizada em decorrência da pandemia do novo coronavírus, buscando mais segurança aos colaboradores e clientes. “Todo ambiente passou pela sanitização. Abrimos armários, gavetas, enfim, para que o gás pudesse agir em qualquer pequeno lugar que, muitas vezes, nossas mãos não alcançam”, explica.

A purificação do ar através da aplicação do gás ozônio se destaca como um importante aliado para a manutenção da saúde, pois através dele, é possível matar bactérias, inativar vírus, além de eliminar qualquer cheiro de mofo.

Quando realizada a sanitização, há a liberação de ozônio, que é um gás natural, seguro, livre de efeitos colaterais e com poderoso efeito antimicrobiano, tudo sem o auxílio de qualquer aditivo químico.

Com apenas 30 minutos de funcionamento, o aparelho libera ozônio suficiente para reduzir drasticamente o número de bactérias, micróbios e outros agentes infectantes, além de eliminar as demais impurezas. Entre os benefícios diretos percebidos no cotidiano, o ar purificado com ozônio previne e alivia doenças alérgicas e pulmonares. “Buscamos uma tecnologia que contemplasse tanto a desinfecção do ambiente, quanto a desinfecção dos papéis”, completou Vinícius Magon Nordi, tabelião de Santa Adélia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local