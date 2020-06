Para Auxiliar nas Despesas, Clube da Velha Guarda Lança ‘Cartão Forró’

A pandemia provocada pelo coronavírus fez com que os eventos fossem cancelados, como uma forma de prevenir a propagação do novo vírus. Diante desse cenário, o Clube de Velha Guarda está promovendo uma ação para arcar com as despesas e honrar os compromissos.

“Lançamos o cartão forró, no valor de R$50,00 e dará direito a cinco entradas nos bailes do Clube da Velha Guarda no retorno de suas atividades”, explicaram Maristela de Jesus Alves, uma das responsáveis pela iniciativa e o Presidente Adonias Cesário de Souza.

O cartão poderá ser solicitado e entregue na residência em Catanduva; também pode ser entregue no Clube e é válido para as cidades vizinhas. Além disso, o item pode ser adquirido e presenteado ou doado para outra pessoa. Todo o recurso arrecadado será para a continuação das atividades e manutenção das bandas.

O Clube da Velha Guarda completará 50 anos no próximo ano e o cartão forró ajudará a entidade nesse momento de crise. As contribuições pelo cartão são através de transferências bancárias no Banco Itaú | Agência 0261 | Conta Corrente: 57550-0 | Clube da Velha Guarda. Outras informações também podem ser obtidas através do telefone (17)99711-2429.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

