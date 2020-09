Para Aquecer as Vendas, Catanduva Adere Pelo Segundo Ano à Campanha Semana Brasil

Criada pelo Governo Federal em 2019 para estimular a economia, a Semana Brasil terá uma nova edição em 2020. Em referência à data da Independência do país (7 de setembro), a Semana Brasil deve reunir grandes redes varejistas em uma campanha nacional de descontos em produtos e serviços no período de 3 a 13 de setembro.

Pelo segundo ano consecutivo o Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva apoia a Semana Brasil. “Esta é a segunda edição da Semana Brasil e tal como no ano passado, esse ano também o Governo Federal divulgou em cima da hora e faz com que não dê tempo das entidades se programarem para poderem fazer alguma coisa a mais dentro da nossa cidade.

De qualquer forma, nós não ficamos de fora, estamos incentivando através do contato direto com os comerciantes para estimular os consumidores a irem às compras, e também, anunciar que estão participando da campanha e oferecendo descontos nos produtos. Cabe a cada comerciante, juntamente com os seus clientes fazerem a divulgação da melhor forma. Campanhas como essa são sempre muito boas no sentido de lembrar as pessoas que existem promoções, facilidade de pagamento e preços acessíveis. Nada como a Semana Brasil para fomentar às vendas do setor que está tão necessitado nesse momento de pandemia”, destacou o Presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi.

Com o slogan “Todos juntos com segurança pela retomada e o emprego”, a ação faz parte do pacote de iniciativas para reaquecimento do comércio e retomada das atividades econômicas do país. O mês foi escolhido por não registrar nenhuma das grandes datas que movimentam o comércio como, por exemplo, Dia das Mães (maio), Dia dos Pais (agosto), Dia das Crianças (outubro) ou Natal (dezembro). Segundo números levantados Ebit/Nielsen, as vendas online durante a Semana Brasil de 2019 cresceram 41%, enquanto vendas no varejo presencial aumentaram 11,3%, de acordo com a Cielo.

Seguindo decreto municipal o comércio permanece funcionando das 8h às 12h em sistema Drive Thru ou Delivery e das 13h às 17h com atendimento no interior da loja, com 20% da capacidade de cada estabelecimento, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool gel para funcionários e clientes. Já no sábado é permitido o atendimento presencial das 8h às 13h, o sistema Drive Thru e Delivery podem ser adotados pelos comerciantes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local