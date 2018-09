Para Alegrar a Garotada, Funcionários Promovem Campanha de Brinquedos

Para alegrar a garotada, os funcionários do Plano de Saúde Padre Albino promovem a campanha de arrecadação de brinquedos. A ação tem como objetivo atender as crianças carentes da Creche Sinharinha Neto e faz parte das comemorações dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva.

Os interessados em colaborar devem comparecer em um dos pontos de coleta que está localizado na Rua Aracajú, 495.

A campanha vai até segunda-feira (17) e os brinquedos podem ser usados desde que estejam em bom estado de conservação.

“Neste ano, celebramos o centenário da chegada do Padre Albino em Catanduva, diante de uma data tão especial, gostaríamos de demonstrar o mesmo espírito altruísta que permeou sua vida, arrecadando brinquedos em bom estado, que serão entregues na Casa da Criança Sinharinha Neto, local onde o mesmo foi cofundador”, informa a organização da ação.

Segundo os organizadores a entrega dos brinquedos acontecerá no dia 21 de setembro.

Os brinquedos devem ser recomendados para crianças de um a seis anos de idade.

“A gente aceita todos os tipos de brinquedos: usados e novos. Vale a pena ressaltar que são para crianças de um ano a seis anos de idade. Os brinquedos que forem usados só precisam estar em boa estado de conservação. Queremos com isso levar mais alegria para as crianças em uma instituição fundada por Padre Albino”, conclui.

SERVIÇO

Karla Sibro

Da Reportagem Local