Para a Justiça, Simcat Se Manifesta Contrário ao Pedido de Suspensão de Pagamentos

Para a Justiça, o Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) se manifestou contrário ao pedido de suspensão de pagamentos das Requisições de Pequeno Valor (RPV), solicitada pela Prefeitura e que faria com que os pagamentos de valores relativos a diferença salarial de servidores fosse suspenso até 31 de dezembro.

Na petição, o Simcat argumenta que discorda do pedido por falta de amparo legal.

“A própria Lei Complementar 173 de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, contendo sérias medidas de restrições orçamentárias, suspensão de pagamento de dívidas dos entes da federação, além da proibição de concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajustes, abonos, verbas de representação, entre outras obrigações, ressaltou, expressamente, as obrigações de todas as espécies derivadas de decisões judiciais transitadas em julgado”, consta no documento.

Afirma ainda que o pedido fere a moral administrativa. “porque quem vem pagando grande parte das contas do Poder Público no combate ao Covid-19 são os servidores públicos de todas as esferas da federação, que estão impedidos de obter reajustes, aumentos, vantagens, abonos, adequações das remunerações etc. É importante ressaltar que os serviços hospitalares, ambulatoriais e emergenciais são pagos pela União Federal; o Município somente cuida da atenção básica e em parte de pronto-atendimento (porque o UPA e o SAMU recebem recursos federais), cujas demandas vem sendo atendidas pelo quadro de servidores já existente. Tal fato anula completamente as alegações do Município”.

E complementa: “Ademais, a petição do Município deixou de admitir o fato de que a Administração Pública local teve suspensa a sua dívida de R$25 milhões perante o Instituto de Previdência do Município, por força do art. 9º da Lei Complementar 173/2020. Deixou de noticiar também que o Município de Catanduva recebeu a primeira parcela do auxílio do Governo Federal, no valor de R$3.400.000,00, exatamente para enfrentamento do Covid-19, na data de 10 de junho do corrente ano; ou seja, dias atrás. E deixou de mencionar também que implementou aumento nos valores de IPTU para este ano, através do Decreto 7.712, de 6 de dezembro de 2019; além do aumento da tarifa de água e esgoto através do Decreto 7.716, de 20 de dezembro de 2019”.

E elencou ainda obras que são consideradas não emergenciais e que são realizadas na cidade. “Vale acrescentar que atualmente continua a pleno vapor o andamento de obras públicas sem nenhum caráter emergencial, a exemplo de banheiros na Praça da República, a construção de um centro automotivo, a pintura da sinalização das ruas, e a canalização em dois córregos, obra esta que por si só poderá custar mais de R$ 3 milhões, entre outras; todas, repita-se, sem nenhuma índole emergencial”.

Karla Konda

Editora Chefe

