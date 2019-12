Papai Noel Visita o Hospital Mahatma Gandhi Levando Presentes Aos Pacientes

Na última quarta-feira, 18 de dezembro, o Papai Noel visitou a instituição distribuindo abraços e presentes. Segundo os acompanhantes e funcionários do hospital foi um dia especial para os pacientes SUS do Hospital Mahatma Gandhi de Catanduva.

A distribuição de presentes aos pacientes internados pelo SUS na época de Natal já é uma tradição do Hospital Mahatma Gandhi. Todos os presentes são frutos de doações. Neste ano foram distribuídas camisetas e bermudas novas.

Segundo o vice-presidente da instituição, Marcelo Fernandes, disse que mais do que o presente em si, o belo é ver a reação dos pacientes, homens e mulheres das mais diferentes idades, com um histórico de problemas e sofrimentos e que, naquele momento, deixam renascer a criança que existe dentro de cada um deles. Exemplificou que o contato com a figura do Papai Noel e o ato de receber um presente são importantíssimos no processo terapêutico utilizado no tratamento de homens e mulheres, sejam pacientes em tratamento de transtornos mentais quanto os dependentes químicos. “Todos, indistintamente, se entregam e aproveitam este momento com um raro brilho no olhar. Aproveitamos aqui para registrar agradecimentos à primeira-dama de Votuporanga, Mônica Pesciotto de Carvalho, que doou as camisetas presenteadas e ao empresário Marcelo Gimenes da Bio Computadores, que foi o responsável pela doação das bermudas” afirmou o vice-presidente da instituição, Marcelo Fernandes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local