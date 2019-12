Papai Noel Recebe Presente em Agradecimento Aos Pedidos Atendidos

O Natal é isso. Época de dar e receber não só presentes, mas de deixar aflorar também todo o sentimento bom que carregam os seres humanos e, a pureza das crianças torna essa simbologia ainda mais nítida. Prova disso é a atitude de Miguel Simples Longhitano, de seis anos. O menino decidiu retribuir ao Papai Noel todos os presentes já recebidos nesta época do ano e pediu para que a mãe comprasse uma lembrança ao bom velhinho. De acordo com Bruna Simples Longhitano, o filho adora o Natal e todos os anos segue os preparativos à risca. “Aqui em casa começamos os preparativos em novembro. O Miguel decora cada cantinho da casa, sempre pensando na chegada do Papai Noel e no que ele vai achar quando ver quão bonita a casa ficou”, disse a mãe.

E se engana quem pensa que apenas a decoração atrai o Papai Noel. “Na véspera de Natal, ele coloca no pé da árvore um pratinho com um pedaço de chocotone. (Na cabeça dele, o Papai Noel só come chocotone). Deixa também um copo com água e cenouras para as renas”.

No dia 25, ele acorda correndo para ver se o Papai Noel comeu tudo. “Este ano ele decidiu que iria retribuir ao Papai Noel por todos os anos de presentes. Olhou para mim e falou: Mãe, vamos comprar um chocotone para o Papai Noel e levar para ele? Porque ele me dá presentes todos os anos e eu nunca dei nada”, conta a mãe.

Bruna relembra que ele foi ao shopping, escolheu o chocotone e levou para o Papai Noel. “Na hora ele se sentiu realizado. Ficou extremamente feliz, afinal, ele estava presenteando aquele que gosta tanto e admira, o Papai Noel”, finaliza.

